إدانة رئيس سابق لجماعة ضغط أمريكية مدافعة عن حيازة السلاح بالفساد

نيويورك- (د ب أ)

أدانت هيئة محلفين في نيويورك واين لا بيير، أحد كبار أعضاء جماعات الضغط الأمريكية سابقا بشأن حقوق حيازة السلاح، ومسؤولين تنفيذيين آخرين في "الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة" (إن.آر.إيه) بتهم تتعلق بالفساد.

وبعد أسبوع من المداولات، وجدت هيئة المحلفين أن لا بيير أساء استخدام منصبه لتحقيق منافع شخصية ووجه عقودا مربحة للأصدقاء والأقارب، بما في ذلك إنفاق ملايين الدولارات ببذخ على السفر والطائرات الخاصة والملابس، طبقا لما ذكرته المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، في بيان أمس الجمعة.

وتبين أنه تسبب في خسائر للاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، بقيمة حوالي 4 .5 مليون دولار ووجهت له أوامر بدفع 35 .4 مليون دولار، وتردد أنه سدد جزء من المبلغ.