إعلان

BBC

إدانة رئيس سابق لجماعة ضغط أمريكية مدافعة عن حيازة السلاح بالفساد

11:39 ص السبت 24 فبراير 2024

امريكا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيويورك- (د ب أ)
أدانت هيئة محلفين في نيويورك واين لا بيير، أحد كبار أعضاء جماعات الضغط الأمريكية سابقا بشأن حقوق حيازة السلاح، ومسؤولين تنفيذيين آخرين في "الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة" (إن.آر.إيه) بتهم تتعلق بالفساد.

وبعد أسبوع من المداولات، وجدت هيئة المحلفين أن لا بيير أساء استخدام منصبه لتحقيق منافع شخصية ووجه عقودا مربحة للأصدقاء والأقارب، بما في ذلك إنفاق ملايين الدولارات ببذخ على السفر والطائرات الخاصة والملابس، طبقا لما ذكرته المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، في بيان أمس الجمعة.

وتبين أنه تسبب في خسائر للاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، بقيمة حوالي 4 .5 مليون دولار ووجهت له أوامر بدفع 35 .4 مليون دولار، وتردد أنه سدد جزء من المبلغ.

أمريكا نيويورك جماعات الضغط الأمريكية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

ما بعد صفقة "رأس الحكمة".. تخفيف ديون مصر وتراجع مرتقب للدولار والذهب
يوم الانهيار.. تراجع جديد لسعر الذهب بعد إعلان صفقة "رأس الحكمة"