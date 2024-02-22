صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى أكثر من 29 ألف شخص

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29 ألفا و410 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر.

كذلك وأعلنت صحة غزة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 69 ألفا و465 مصابًا، وسط تحذيرات من خطورة الأوضاع الصحية التي يعاني من الجرحى جراء نقص المساعدات الطبية واستهداف متواصل للمستشفيات.

وأفادت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 97 شخصًا وإصابة 132 آخرين.