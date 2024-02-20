مسؤول أممي: الوضع في غزة "ميؤوس منه"

مصراوي

قال رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أجيث سانجاي، اليوم الثلاثاء، إن عملياتهم صارت محدودة في غزة، مؤكدا أن الوضع ميؤوس منه في القطاع.

وأشار سانجاي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، إلى أن هناك تحديات أمنية تواجه عملهم في القطاع.

وكان المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر قال، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات، مؤكدا أنه في حال لم تُقدم مساعدات غذائية فورا لأطفال القطاع فسيموتون بكل أسف.

وأكد إلدر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن خطر المجاعة يلوح في الأفق لأطفال غزة، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع حتى يتسنى إدخال المساعدات.

وأوضح إلدر أن 600 ألف طفل يعيشون في مخيمات رفح جنوبي القطاع بدون غذاء ولا دواء وفي ظروف بالغة الخطورة، مؤكدا أن ما من مكان آمن في غزة والمساعدات لا تصل بشكل كاف.

وشدد المتحدث باسم اليونيسف، على أن العمل الميداني في غزة ليس آمنا، مشيرا إلى أنهم أدخلوا بعض المساعدات، موضحا أنه حماية أطفال القطاع لأنهم الحلقة الأضعف في هذه الحرب.