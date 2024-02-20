إذاعة الاحتلال: فلسطيني حاول دهس إسرائيليين جنوب الضفة الغربية

مصراوي

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن فلسطينيا حاول دهس إسرائيليين جنوب الضفة الغربية وتجري حاليا مطاردة السيارة المشتبه بها.

ووفقا لما نقلته الجزيرة عن مراسلها، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة فلسطينية شمال الخليل بشبهة تنفيذ عملية دهس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مستشفى بيلينسون بتل أبيب استقبل 6 جنود جرحى أصيبوا في غزة 2 منهم في حالة خطيرة.

سبق وأن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، خوض مقاتليها اشتباكات مع مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت القسام، أن مقاتليها أجهزوا على جندي إسرائيلي من مسافة صفر في حي الزيتون.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، أنه بدأ شن عملية عسكرية في حي الزيتون، مشيرًا إلى احتمالية أن تستغرق العملية أسابيع.