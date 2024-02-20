بعد رفض وقف إطلاق النار.. السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن يقوّض مصداقيته

مصراوي

قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل قتلت في العشرين يوما الماضية أكثر من 4000 آلاف فلسطيني.

وأضاف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، أنه كان ينبغي الموافقة على الدعوة لإطلاق النار في غزة منذ وقت طويل ومجلس الأمن يقوض مصداقيته"، موضحا أن الحكومة الفلسطينية لن تتوقف عن المطالبة بمحاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب التي ترتكبها.

ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

كان متحدث باسم البيت الأبيض، قال إن الولايات المتحدة لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن اليوم لأنه كان سيعرض محادثات صفقة الأسرى للخطر.

وأضاف المتحدث، اليوم الثلاثاء، أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس في الشرق الأوسط لمناقشة تفاصيل صفقة الأسرى الإسرائيليين، موضحا أن ماكغورك سيناقش تفاصيل عملية رفح مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا أمن وسلامة مليون ونصف مدني هناك.

وتابع، أننا نريد لإسرائيل أن تنجح في مواجهة حماس لكن مع التأكيد على أهمية سلامة المدنيين في قطاع غزة، مضيفا: "مازلنا على موقفنا من أن الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة سوف يقوي مركز حماس ولذلك نعارضه".

وأكمل: "نريد إنجاز صفقة الأسرى الإسرائيليين بأسرع وقت لتنفيذ وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح في غزة".