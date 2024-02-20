هيئة فيدرالية روسية تدرج سيناتور أمريكي على قائمة الإرهاب

موسكو - (د ب أ)

أدرجت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا.

وقال بيان أصدرته الهيئة " تم وضع ليندسي أولين جراهام، من مواليد 07/09/1955، ولاية كارولينا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ووضعت وزارة الداخلية الروسية ليندسي جراهام على قائمة المطلوبين في مايو 2023، وقبل ذلك، أمر رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، ألكسندر باستريكين، بفتح قضية جنائية في حقيقة تصريحات السيناتور المعادية لروسيا.

وقال السيناتور الأمريكي الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي جراهام، في 28 ديسمبر الماضي، تعليقا على الوضع حول هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "الجماعة تتلقى تمويلا من إيران، وبالتالي يجب محو الجمهورية الإسلامية من خريطة العالم".

وقال جراهام، في مقابلة إعلامية، "لولا إيران، لما كان هناك حوثيون، فالحوثيون مدعومون بالكامل من إيران، لقد دعوت على مدار ستة أشهر، لضرب إيران، فهم لديهم حقول نفط، ويمكن تحديد مقر الحرس الثوري من الفضاء، إذا امحوها من الخريطة".