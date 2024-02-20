وزراء إعلام التعاون الإسلامي يبحثون في تركيا جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

الرياض - (د ب أ)

يبحث وزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع طارئ يوم السبت القادم في تركيا اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين وخاصة الصحفيين.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، في بيان لها اليوم الثلاثاء، في بيان لها اليوم الثلاثاء إن المشاركين في الاجتماع سوف يبحثون جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الصحفية والإعلامية.