جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبي قرر العمل على إقامة دولة فلسطينية

(مصراوي)

صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن غالبية الدول الأوروبية ستطالب إسرائيل بألا تنفذ عملية عسكرية في رفح.

وخاطب بوريل إسرائيل خلال حديثه، داعيًا إياها لإدراك وجود عدد كبير من المدنيين في رفح "والذين لا يمكن تفادي وقوعهم ضحايا".

وأضاف بوريل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفع بمليون ونصف فلسطيني قرب الحدود المصرية، محذرًا من كارثية أي اقتحام لمنطقة رفح.

وطالب بوريل، بتقييم مدى التزام إسرائيل بحقوق الإنسان في قطاع غزة، داعيًا في الوقت ذاته لعدم الغفلة عن خطورة الأوضاع في الضفة الغربية.

وأفاد بوريل، أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب في المنطقة هو وقف دائم لإطلاق النار وتحرير الأسرى والاستمرار من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع وقف الحرب في غزة قبل عودة الأسرى.

وصرح بوريل، أن الاتحاد الأوروبي قرر حل الدولتين وسط الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أنه توجد بعض الدول لا ترغب في ذلك.