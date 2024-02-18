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BBC

وزير إسرائيلي: لم نحدد بعد شكل القيود على صلاة المسلمين بالأقصى خلال رمضان

10:31 م الأحد 18 فبراير 2024

محيط المسجد الأقصى

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مصراوي

قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص شكل القيود على صلاة المسلمين في الأقصى خلال شهر رمضان.

وكانت القناة 13 العبرية قالت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتقييد دخول الفلسطينيين من عرب 48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأشارت القناة العبرية إلى أن جهاز الشاباك الإسرائيلي حذر الحكومة من تقييد المسلمين من عرب 48 من دخول المسجد الأقصى؛ إذ أنه سيؤدي إلى اضطرابات داخلية كبيرة.

وأكد المسؤولون في الشاباك أن ردود فعل العرب في القدس الشرقية وعرب الداخل الإسرائيلي الذي وصفوه بـ "الانفجار"، سيكون أكثر خطورة مما قد يحدث في الضفة الغربية.

الصلاة المسجد الأقصى القدس المحتلة الاحتلال الإسرائيلي

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