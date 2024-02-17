بمشاركة وزراء بالحكومة.. مظاهرات حاشدة في العاصمة الإسبانية لدعم غزة

بي بي سي

شهدت شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم السبت، تظاهر آلاف الأشخاص، من بينهم ستة وزراء في الحكومة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وسارت الحشود من محطة قطار أتوتشا إلى باحة بلازا ديل سول في وسط العاصمة مدريد، خلف لافتة كبيرة مكتوب عليها عبارة "الحرية لفلسطين"، كما لوح العديد بالعلم الفلسطيني وحملوا لافتات مكتوب عليها عبارات دعم من بينها "لا تتجاهلوا معاناة الفلسطينيين".

وشارك ستة وزراء من حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز وهم: خمسة وزراء أعضاء من حزب سومار اليساري المتشدد وشركائه في الائتلاف، بالإضافة إلى وزير النقل أوسكار بوينتي من الحزب الاشتراكي.

وقال بوينتي للصحفيين في بداية المسيرة: "نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء القتال والهجمات التي تستهدف أبرياء، كما يتعين علينا ضمان إطلاق سراح جميع الأسرى".

كما هتف البعض بعبارة: "إنها ليست حرب، إنها إبادة جماعية".

وتعد إسبانيا، إلى جانب أيرلندا وبلجيكا، إحدى الدول الأوروبية الأكثر انتقادا للطريقة التي تنفذ بها إسرائيل حاليا عملياتها العسكرية في قطاع غزة.