القيادة المركزية الأمريكية: دعم إيران لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر كان حاسمًا

وكالات

قال نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، إن الدعم الإيراني للحوثيين خلال هجماتهم في البحر الأحمر كان حاسماً أثناء قصفهم للسفن التجارية في البحر الأحمر.

وتابع كوبر خلال مقابلة مع شبكة سي بي إس أن "عناصر الحرس الثوري الإيراني متواجدون داخل اليمن، ويعملون جنباً إلى جنب مع الحوثيين، ويقدمون لهم المشورة والمعلومات الوافية عن الأهداف".

وأشار كوبر: "هذا الدعم الإيراني ليس بجديد بل يعود إلى عقد من الزمن، حيث قدمت طهران الإمدادات لجماعة الحوثي على مدى سنوات، كما أنهم يعيدون إمدادهم فيما نجلس نحن هنا الآن في البحر نراقب". وكرر قائلاً: "نعلم أن الإيرانيين يقدمون لهم النصح، والمعلومات فهذا واضح تمامًا".

يذكر أنه منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 45 سفينة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة.

كما واجهت القوات الأمريكية نفسها هجمات مباشرة مرات عديدة، بعضها أصاب سفنها، وفق ما أكد البنتاجون سابقا.

وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. وأجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.

في المقابل، نفذت طائرات حربية أمريكية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق متفرقة باليمن.