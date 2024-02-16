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BBC

زلزال بقوة 1 .4 درجات يضرب "ملاطية" بوسط تركيا

10:58 ص الجمعة 16 فبراير 2024

زلزال

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أنقرة- ( د ب أ)
ضرب زلزال بقوة 1 .4 درجات على مقياس ريختر قضاء "أقجه داغ" في ولاية ملاطية الواقعة وسط تركيا، في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، عبر موقعها الإلكتروني، إن الزلزال وقع الساعة 54 .06 بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأوضحت "أفاد" أن عمق الزلزال بلغ 9 .8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم يصدر بيان من السلطات المعنية حول ما إذا كان الزلزال قد تسبب بأضرار في الولاية .
يذكر أن زلزالين بقوة 7 .7 درجة و6.7 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط/فبراير العام الماضي 2023، وأعقب ذلك آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.

زلزال تركيا أنقرة

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