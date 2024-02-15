متظاهرون يغلقون الطريق المؤدي إلى وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

مصراوي

أغلق العشرات من المتظاهرين الإسرائيليين الطريق المؤدي إلى وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى فورية.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إننا نعمل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى وهدنة إنسانية تسمح بإدخال مزيد من المساعدات، كما أن حماس لا تزال تحتفظ بكتائب مقاتلة في رفح لكن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "ندين هدم منزل الناطق باسم لجنة أهالي بلدة سلوان فخري أبو دياب في القدس الشرقية".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مفتاح إطلاق سراح بقية الأسرى هو مواصلة الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة.

وزعم نتنياهو الأربعاء: "سنقاتل حتى النصر الكامل الذي يشمل عملية قوية في رفح بعد السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال، وعلى حماس أن تتنازل عن شروطها الوهمية وحينها يمكننا التقدم".

وادعى نتنياهو: "لقد استعدنا حتى الآن 112 أسيرا من خلال الدمج بين الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة".