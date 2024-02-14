جيش الاحتلال يقصف شقة سكنية في مدينة النبطية جنوب لبنان

وكالات

نفذت مسيرة إسرائيلية قرابة الثامنة وأربعين دقيقة من مساء يوم الأربعاء، عدوانا جويا حيث شنت غارة على مدينة النبطية التي تقع جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة الاحتلال شقة سكنية ضمن مبنى مؤلف من 3 طوابق بمحاذاة محطة فلسطين، في شارع مرجعيون في مدينة النبطية.

وأطلقت الطائرة المسيرة باتجاه الشقة صاروخا موجها، أحدث أضرارا فادحة، وتسبب بوقوع إصابات من بين سكان المبنى.

وعملت فرق الإسعاف من الهيئة الصحية الإسلامية وإسعاف النبطية والصليب الأحمر وكشافة الرسالة الإسلامية، على نقلهم الى مستشفيات النبطية.

وتسببت الغارة بأضرار أيضا في المباني المجاورة وفي السيارات المركونة جانبه.