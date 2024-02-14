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BBC

جيش الاحتلال يقصف شقة سكنية في مدينة النبطية جنوب لبنان

10:48 م الأربعاء 14 فبراير 2024

جيش الاحتلال يقصف شقة سكنية في مدينة النبطية جنوب

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وكالات

نفذت مسيرة إسرائيلية قرابة الثامنة وأربعين دقيقة من مساء يوم الأربعاء، عدوانا جويا حيث شنت غارة على مدينة النبطية التي تقع جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة الاحتلال شقة سكنية ضمن مبنى مؤلف من 3 طوابق بمحاذاة محطة فلسطين، في شارع مرجعيون في مدينة النبطية.

وأطلقت الطائرة المسيرة باتجاه الشقة صاروخا موجها، أحدث أضرارا فادحة، وتسبب بوقوع إصابات من بين سكان المبنى.

وعملت فرق الإسعاف من الهيئة الصحية الإسلامية وإسعاف النبطية والصليب الأحمر وكشافة الرسالة الإسلامية، على نقلهم الى مستشفيات النبطية.

وتسببت الغارة بأضرار أيضا في المباني المجاورة وفي السيارات المركونة جانبه.

مسيرة إسرائيلية فلسطين جنوب لبنان الهيئة الصحية الإسلامية

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