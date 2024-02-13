الحوثيون: مستمرون بموقفنا ضد الاحتلال في ظل مواصلة عدوانه على غزة

مصراوي

قال عبد الملك الحوثي، إن دول العدوان تخشى أن يكون لبلدنا توجه تحرري متمسك بقضايا الأمة.

وأضاف الحوثي، أن إسرائيل وأمريكا وبريطانيا يسعون لتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية تماما، موضحا أن دول العدوان تريد أن يدار الموقف الرسمي في بلدنا من قبل عملاء.

وتابع الحوثي، أن موقف بلدنا الداعم للقضية الفلسطينية يؤكد فشل الأعداء في تحقيق أهدافهم، مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة لم تمر من باب المندب أي سفينة مرتبطة بإسرائيل وهذا ما يعتبر نصر حقيقي.

وأكمل، أن أمريكا وبريطانيا تورطتا بعد عدوانهما على بلدنا لأن سفنهما أيضا باتت تستهدف، مشيرا إلى أنه لابد من وجود تحرك جاد ضد الاحتلال الإسرائيلي في ظل مواصلته ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وتحضيره للهجوم على رفح قائلا: "سنستمر في موقفنا ضد الاحتلال وسنتجه للتصعيد في ظل تواصل عدوانه على قطاع غزة".

وأشار الحوثي إلى أن تحضيرات إسرائيل للهجوم على رفح إمعان في الإجرام ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أن الاحتلال يريد تكرار الإبادة في رفح كما فعل في مناطق شمال ووسط غزة.