ارتفاع وتيرة الدعوات الأممية لإسرائيل بوقف خطة الهجوم على رفح

بي بي سي

كثف كبار مسؤولي الأمم المتحدة، دعواتهم لإسرائيل بالامتناع عن مهاجمة مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب قطاع غزة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن القيام بعملية عسكرية كاملة سيكون أمراً مرعباً، نظراً للعدد الهائل من المدنيين في المنطقة.

وكانت إسرائيل قد ادعت أنها نفذت عملية وصفت "بالناجحة" لإنقاذ أسيرين في رفح، مساء الأحد.

ويؤكد مسؤولو الصحة في غزة، إن ما يقرب من سبعين شخصاً استشهدوا في غارة إسرائيلية على رفح.

وأعلن المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، أن النظام المدني في المدينة ينهار.

وكان المدير الإقليمي للإعلام لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمار عمار، قد وصف لبي بي سي أن خطة الهجوم الإسرائيلية على رفح "أمر مرعب"، وأن أطفال قطاع غزة يعيشون حالياً في "كارثة على جميع المقاييس والصُعد".