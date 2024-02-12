إعلان

BBC

ارتفاع وتيرة الدعوات الأممية لإسرائيل بوقف خطة الهجوم على رفح

08:31 م الإثنين 12 فبراير 2024

ارتفاع وتيرة الدعوات الأممية لإسرائيل بوقف خطة اله

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بي بي سي

كثف كبار مسؤولي الأمم المتحدة، دعواتهم لإسرائيل بالامتناع عن مهاجمة مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب قطاع غزة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن القيام بعملية عسكرية كاملة سيكون أمراً مرعباً، نظراً للعدد الهائل من المدنيين في المنطقة.

وكانت إسرائيل قد ادعت أنها نفذت عملية وصفت "بالناجحة" لإنقاذ أسيرين في رفح، مساء الأحد.

ويؤكد مسؤولو الصحة في غزة، إن ما يقرب من سبعين شخصاً استشهدوا في غارة إسرائيلية على رفح.

وأعلن المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، أن النظام المدني في المدينة ينهار.

وكان المدير الإقليمي للإعلام لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمار عمار، قد وصف لبي بي سي أن خطة الهجوم الإسرائيلية على رفح "أمر مرعب"، وأن أطفال قطاع غزة يعيشون حالياً في "كارثة على جميع المقاييس والصُعد".

هذا المحتوى من

BBC
الدعوات الأممية لإسرائيل وقف خطة الهجوم على رفح الامتناع عن مهاجمة مدينة رفح طوفان الأقصى حرب غزة غارة إسرائيلية على رفح أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخارجية الأمريكية: لإسرائيل الحق في تنفيذ عملية عسكرية مشروعة لاستهداف مقاتلي حماس

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد حالة جدل.. رئيس سبيرو سباتس يكشف لمصراوي عن اسم مصنع تعبئة منتجاتها
عاجل - مصر ترد على أنباء تعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل
مستعدون لجميع السيناريوهات.. أول تعليق مصري على ما يحدث في رفح الفلسطينية
رسميا.. اتحاد الكرة يعلن موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك
. كيف ردت سبيرو سباتس على أنباء تعاونها مع إحدى شركات "المقاطعة"؟
"محرضة وغير مقبولة".. أول تعليق من مصر على تصريحات وزير مالية الاحتلال
بحد أدنى 600 جنيه.. وزارة العمل: إعانات أجور لهذه الفئة
رسميًا.. "التعليم" تحظر دفع مصروفات الترم الثاني بالعملة الصعبة - مستند