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BBC

استشهاد أكثر من 70 فلسطينيًا في سلسلة غارات للاحتلال على رفح

06:03 م الإثنين 12 فبراير 2024

سلسلة غارات للاحتلال على رفح أرشيفية

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مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، استشهاد نحو 70 فلسطينيا على الأقل جراء سلسلة غارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، "وصلت جثامين الشهداء أشلاء ممزقة، فيما وصل عدد كبير من الجرحى الذي تجاوز عددهم الـ 160 مصابًا، يعانون من بتر في الأطراف وحروق في مختلف أنحاء أجسادهم".

بدوره قال صهيب الهمص مدير مستشفى الكويتي في رفح "إن جيش الاحتلال تعمد استخدام "أسلحة محرمة دوليا" في هجومه على رفح".

وأضاف الهمص "الطاقم الطبي داخل مستشفى الكويتي لا يستطيع التعامل وعلاج مثل هذا العدد الكبير من الضحايا في رفح في ظل نقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية".

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