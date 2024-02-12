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BBC

بريطانيا: على إسرائيل التفكير بجدية قبل اتخاذ أي إجراء في رفح

05:26 م الإثنين 12 فبراير 2024

ديفيد كاميرون

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بي بي سي
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الإثنين، إن على إسرائيل أن "تفكر بجدية" قبل اتخاذ أي إجراء آخر في رفح، وذلك في أعقاب شن غارات جوية على المدينة الواقعة جنوبي غزة، والتي تعد الملاذ الأخير لما يزيد على مليون نازح فلسطيني.

وكان مسؤولو الصحة في غزة قد أعلنوا استشهاد نحو 67 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في غارات جوية إسرائيلية استهدفت المدينة.

وقال كاميرون، خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن الوضع في رفح وعما إذا كانت إسرائيل قد تجاوزت حدود القانون الدولي: "نعتقد أنه من المستحيل تصور إمكانية خوض حرب بين هؤلاء الناس، لا يوجد مكان يذهبون إليه".

وأضاف: "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع ونريد من إسرائيل أن تتوقف وتفكر بجدية شديدة قبل أن تتخذ أي إجراء آخر. لكن قبل كل شيء، ما نريده هو وقف فوري للمعارك، كما نريد أن يفضي ذلك إلى وقف إطلاق النار".

الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون عملية رفح العسكرية حرب غزة

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