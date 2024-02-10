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قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيًا وتغلق مداخل بلدة شمال الخليل

11:47 ص السبت 10 فبراير 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله- (د ب أ)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 14 فلسطينيا وأغلقت عدة طرق في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن مصادر أمنية قولها أن ذلك جاء بعد "دهم وتفتيش منازل المعتقلين ، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل، وعبث بمحتوياتها، أثناء عملية الاقتحام".

ووفق المصادر، "أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية، وتشمل سبعة مداخل ، وطرقا فرعية أخرى".

قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الضفة الغربية بلدة شمال الخليل

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