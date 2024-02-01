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BBC

مسؤول أمريكي: بايدن وقع أمرًا بفرض عقوبات مالية وقيود لتأشيرات المستوطنين بالضفة

07:54 م الخميس 01 فبراير 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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مصراوي

قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الأنشطة التي تقوض السلام بالضفة الغربية.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب من الأنشطة التي يتم التعامل معها حسب الأمر التنفيذي.

ولفت إلى أن الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لا على المواطنين الأمريكيين.

وأكد أن الأمر التنفيذي بشأن الضفة الغربية يتضمن عقوبات مالية وقيودا على التأشيرات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن عنف المستوطنين بالضفة يقوض أمن إسرائيل وقد يزعزع الاستقرار الإقليمي مما يهدد الأمن القومي الأمريكي.

وفيما سبق قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا بإجراءات لمعالجة الأنشطة المقوضة للسلام والاستقرار بالضفة الغربية.

وأشار سوليفان إلى أن بايدن كان واضحا بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفي جهودها لهزيمة حماس، موضحا أن الولايات المتحدة فرضت منذ 7 أكتوبر 5 حزم من العقوبات على الحركة.

ولفت سوليفان إلى أن الأمر التنفيذي سيسمح بإصدار عقوبات ضد من يشاركون في أعمال عنف وترهيب للمدنيين، مؤكدا أن وزارة الخارجية الأمريكية ستعلن مجموعة أولية من التصنيفات بموجب الأمر التنفيذي الجديد.

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