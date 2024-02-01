قطر: اجتماع باريس توصل لمقترح قدّمناه لإسرائيل وننتظر رد حماس عليه

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الخميس، إن اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الدوحة بانتظار رد حركة حماس عليه.

وأوضح الأنصاري أن أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة وأن العمل مازال جاريا على بعض التفاصيل، مشددا على ضرورة الدفع بشكل قوي لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأشار الأنصاري إلى أن كلا الطرفين اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة، آملا أن يتم الأمر خلال أسابيع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الدوحة حذرت منذ اليوم الأول من أن سياسات إسرائيل ستؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة، منوّها إلى أن قطر لا تتدخل في القرارات السياسية للدول الأخرى.