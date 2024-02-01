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BBC

جالانت: الأونروا هي الوجه المُجمل لحماس

07:03 م الخميس 01 فبراير 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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مصراوي

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي الوجه المُجمل لحماس، مشيرا إلى أن التغيير الجذري مطلوب حتى لا تستخدم الأموال الدولية في الإرهاب، وفق مزاعمه.

ودعا جالانت "شركاءنا الدوليين على الانضمام إلينا والوقوف في وجه الإرهاب بجميع أشكاله".

وجددت الأونروا تحذيراتها من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، عقب قرارات بعض الدول بتعليق تمويلها للوكالة: "يصعب تصور أن ينجو سكان غزة من هذه الأزمة من دون عمل الوكالة ومساعداتها".

وأوضحت الأونروا في بين نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنها قد تضطر إلى إيقاف عملياتها في غزة والمنطقة بأسرها بنهاية فبراير الجاري، إذا بقي التمويل معلقا.

يوآف جالانت قطاع غزة الأونروا حماس الاحتلال الإسرائيلي

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