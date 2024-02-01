جيش الاحتلال: انسحاب اللواء 55 مظليين في قوات الاحتياط بخان يونس

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انسحاب اللواء 55 مظليين في قوات الاحتياط من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن اللواء 55 أكمل مهامه في المنطقة وتم تبديله بوحدات أخرى.

وفيما سبق قال شهود عيان فلسطينيون إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت، اليوم الخميس، من مناطق واسعة في مدينة غزة وشمال القطاع للمرة الأولى منذ بدء العملية البرية التي شنتها إسرائيل على الجيب الساحلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح الفلسطينيون، بالمناطق التي شهدت انسحابًا لجيش الاحتلال، في مقابلات منفصلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن دمارًا كبيرًا خلفته الآليات الحربية الإسرائيلية في الممتلكات العامة ومنازل المدنيين والبنى التحتية.

وشهدت بلدة بيت لاهيا ومنطقة التوام والكرامة والعمودي شمال قطاع غزة، وحي النصر ومنطقة شارع الرشيد في مدينة غزة انسحابا ملحوظا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة منذ بدء العملية البرية بالقطاع.

وأضاف الشهود أن عشرات المواطنين توجهوا إلى تلك المناطق لتفقد ممتلكاتهم فيما حاول آخرون انتشال جثث فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.

ولم يتم التحقق إذا ما كان الانسحاب دائمًا أم أنه مجرد إعادة تمركز وتموضع في تلك المناطق.

ومع ذلك، أكد شهود عيان بأن الطيران الإسرائيلي يحلق على مستويات منخفضة في المناطق التي شهدت انسحابًا للجيش الإسرائيلي، فيما تواصل طائرات مسيرة إطلاق النيران في شمالي القطاع.

ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تعقيب حول تراجع قواته من مناطق بقطاع غزة.

ويأتي هذا التراجع في سياق التقارير التي تشير إلى تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، ما قد يؤدي إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في القطاع وتسليم الأسرى الإسرائيليين.