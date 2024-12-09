وزير الخارجية الأردني: العدوان الإسرائيلي على سوريا خرق للقانون الدولي

عمان- (د ب أ)

أدان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين "العدوان" الإسرائيلي على الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الصفدي قوله، خلال مداخلة له أمام مجلس النواب اليوم ، إن "هذا التصرف يعد خرقًا للقانون الدولي واعتداءً على سيادة الدولة السورية"، موضحًا أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية هو أمر حيوي لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى.

وأكد أن الأردن سيستمر في تقديم الدعم للأشقاء السوريين على المستويين الإنساني والسياسي، وأن المملكة ملتزمة بالتعاون مع الدول العربية لتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأعرب عن التزام المملكة بدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية، مؤكدًا أهمية العملية السياسية الجامعة التي تضمن سيادة واستقرار سوريا.

وأوضح أن الأردن يتابع عن كثب مجريات الأمور في سوريا، مشيرًا إلى أن "المملكة تدعم جهود أشقائها السوريين في إطلاق عملية سياسية شاملة تضمن الأمن لجميع المواطنين، وتخليص سوريا من العصابات الإرهابية التي تسببت في دمار كبير للبلاد والمنطقة".

وأكد أن "الوضع في سوريا يسير نحو الحد الأدنى من الفوضى، مشيرا إلى أن "أولويات المملكة تتضمن دعم عملية سياسية سورية - سورية، يختار من خلالها الشعب السوري مصيره ومستقبله"، مشيرًا إلى أهمية أن تعود سوريا لممارسة دورها كدولة عربية رئيسة في المنطقة.

كما أكّد استعداد الأردن لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب السوري، خصوصًا في ظل استضافة المملكة لأكثر من 3 ,1 مليون لاجئ سوري، حيث قُدِّمت لهم التعليم والخدمات الصحية والعناية، وشدد على أن العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم هي الحل الأمثل.

وتحدث الوزير كذلك عن الجهود العربية المنسقة لدعم العملية السياسية في سوريا، مشيرًا إلى اجتماعات مع وزراء خارجية الدول العربية، حيث اتفقوا جميعًا على العمل لدعم السوريين في تجاوز أزمة السنوات الماضية وبناء مستقبل آمن.

وأكد الصفدي أن دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يمثل أحد الثوابت في السياسة الخارجية الأردنية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم مستمر منذ سنوات طويلة، حتى قبل العدوان الأخير على غزة.

وأشار إلى التحديات التي تواجهها الوكالة، بما في ذلك محاولات تهميشها وضغوطات مالية وسياسية.

وأوضح أن المملكة عقدت العديد من المؤتمرات الدولية لحشد الدعم للوكالة، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستغناء عن الأونروا أو استبدال دورها في إيصال المساعدات للاجئين الفلسطينيين، خاصةً في غزة.

وأكد أن الأردن سيستمر في بناء تحالفات إقليمية ودولية لدعم الأونروا والعمل على توفير الدعم المالي والسياسي اللازم لتعزيز دورها وتعزيز تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.