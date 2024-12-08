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بزشكيان: الشعب السوري يقرر مستقبل بلاده

09:44 م الأحد 08 ديسمبر 2024

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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وكالات
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، قائلا إن شعبها هو من يقرر مستقبل البلاد ونظامها السياسي.
وأعرب عن أمله أن يتمكن الشعب السوري الذي وصفه بالعظيم من تقرير مستقبله بعيدا عن "العنف والتدخلات الخارجية المدمرة"، حسب قوله.
كما شدد على أهمية تأمين سلامة كل المواطنين والمقيمين وحماية الأماكن الدينية والدبلوماسية بسوريا، مدينا انتهاك إسرائيل الأراضي السورية.
وأفاد بأن مشاورات طهران الدبلوماسية مستمرة مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة لاستقرار الأوضاع في المنطقة.

مسعود بزشكيان إيران سوريا سقوط سوريا الشعب السوري
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