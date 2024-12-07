لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

العراق يستقبل أكثر من ألف جندي سوري عبر معبر القائم الحدودي

05:51 م السبت 07 ديسمبر 2024

العراق يستقبل أكثر من ألف جندي سوري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بغداد- (د ب أ)

أفاد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى بأن العراق استقبل اليوم السبت أكثر من ألف جندي من الجيش السوري عبر معبر القائم في محافظة الأنبار/550 كم أقصى غربي العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المصدر قوله، إن "أكثر من ألف جندي من الجيش السوري طلبوا الدخول إلى العراق عبر معبر القائم الحدودي".

وأضاف أنه "تم استقبال الجنود وقدمت لهم الرعاية اللازمة وتلبية احتياجاتهم".

سوريا العراق الجنود السوريون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئاسة السورية: الأسد يواصل عمله من العاصمة دمشق

إعلان

إعلان

بعد زيادتها.. أسعار باقات الإنترنت المنزلي لـ "إي آند"