العراق يستقبل أكثر من ألف جندي سوري عبر معبر القائم الحدودي

العراق يستقبل أكثر من ألف جندي سوري

بغداد- (د ب أ)

أفاد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى بأن العراق استقبل اليوم السبت أكثر من ألف جندي من الجيش السوري عبر معبر القائم في محافظة الأنبار/550 كم أقصى غربي العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المصدر قوله، إن "أكثر من ألف جندي من الجيش السوري طلبوا الدخول إلى العراق عبر معبر القائم الحدودي".

وأضاف أنه "تم استقبال الجنود وقدمت لهم الرعاية اللازمة وتلبية احتياجاتهم".