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جيش الاحتلال يعترف بقتله 6 أسرى إسرائيليين في غزة

06:45 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

جيش الاحتلال يعترف بقتله 6 أسرى إسرائيليين أرشيفي

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وكالات

ذكر تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ في 14 فبراير الماضي غارة دقيقة على بنية تحتية في خان يونس لاستهداف قيادات بحماس.

وأشار التحقيق إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخرج من نفق كان لجانب المنطقة التي استهدفها جثامين 6 أسرى و6 مسلحين يوم 20 أغسطس.

وزعم التحقيق، وجود علامات إطلاق نار على جثامين الأسرى، مشيرا إلى أنه لم يجد على جثامين المسلحين مثلها، مؤكدا أنه لو علم بوجود الأسرى في المكان لما نفذ أي غارات.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن أحد السيناريوهات أن الأسرى الـ6 قتلوا على يد عناصر حماس بالتزامن مع قصفه في خان يونس، وفق مزاعمه.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك احتمال بأن الأسرى ربما أطلقت عليهم النار على يد مسلحين آخرين بعد موتهم.

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