الأردن يُعلن استلام جثماني منفذي عملية البحر الميت في أكتوبر الماضي

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، استلام جثماني المواطنين الأردنيين عامر قواس وحسام أبو غزالة، للشروع في إجراءات الدفن بعد تسليمهما لذويهما.

قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى الأردن، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بالمملكة.

ونفذ عامر قواس وحسام أبو غزالة، يوم 18 أكتوبر عملية إطلاق نار بعد أن تسللا من الأردن جنوب البحر الميت، ما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تحييد 2 منهم والبحث عن مسلح ثالث محتمل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن حادثة إطلاق النار وقعت على بعد حوالي 3 كيلومترات من مستوطنة إيلوت جنوب البحر الميت، وقد طلب من السكان البقاء في منازلهم في البلدات القريبة من مكان الهجوم لحين صدور تعليمات أخرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية حينها، إن المسلحين عبروا الحدود من الأردن سيرا على الأقدام وهم يرتدون الزي العسكري.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هناك تحقيقا أمنيا في احتمال أن يكون ارتداء المسلحين زيا عسكريا محاولة للتنكر كجنود أردنيين.

ونفى الجيش الأردني ما تداولته وسائل الإعلام العبرية عن اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إنه "لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية".