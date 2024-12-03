أوكرانيا: إسقاط 22 طائرة روسية بدون طيار آخر 24 ساعة

كييف- (أ ش أ)

أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، إسقاط 22 طائرة روسية بدون طيار حلقت فوق سماء البلاد في مهمات قتالية في آخر 24 ساعة.

وذكرت القوات، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، "أنه ابتداءً من الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي أمس الإثنين، هاجمت القوات الروسية أوكرانيا بـ 28 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وطائرات بدون طيار من أنواع أخرى أطلقت من مناطق بريمورسكو-أختارسك وكورسك وأوريول وميليروفو".

وأضاف البيان أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن قوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية اعترضت ودمرت 22 طائرة بدون طيار للروس فوق أقاليم كييف وتشرنيجوف وفينيتسا وخميلنيتسكي وجيتومير وسومي وأوديسا وميكولايف ودنيبروبيتروفسك.

وتابع أن طائرة واحدة بدون طيار اختفت من الرادارات، بينما خرجت طائرتان آخريان من المجال الجوي الأوكراني، متجهتين نحو بيلاروسيا والأراضي المحتلة من قبل روسيا، وتم الإبلاغ عن عدة ضربات على البنية التحتية الحيوية في منطقتي تيرنوبل وريفني.

من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تسجيل 201 اشتباك قتالي على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن الروس نفذوا أمس، 35 غارة جوية وأسقطوا 53 قنبلة موجهة، بالإضافة إلى إطلاق أكثر من 5 آلاف قذيفة مدفعية على مواقع الوحدات العسكرية والتجمعات السكنية الأوكرانية، ولفتت إلى أن الجيش الروسي هاجم مواقع أوكرانية، بالإضافة إلى استخدام 141 قذيفة بأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.