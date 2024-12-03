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إنقاذ معتمرة مصرية أمام الكعبة بعد توقف قلبها

12:36 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

الكعبة المشرفة

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وكالات
تعرضت سيدة مصرية لموقف مميت بعد توقف قلبها خلال وجودها أمام الكعبة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، وتدخلت الفرق الإسعافية بالمسجد لإعادة النبض لها بعد تعرضها لحالة إغماء.

وتلقت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام في مكة المكرمة بلاغا عن حالة إغماء لمعتمرة مصرية في العقد السادس من العمر في حجر إسماعيل بصحن الطواف.

وباشرت الفرقة الإسعافية عملها بإجراء الإسعافات الأولية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وتبين أن حالتها توقف قلب، وتم عمل الإنعاش القلبي الرئوي حتى عاد لها النبض، ونقلها فورا إلى مستشفى أجياد العام.

وبحسب بيان سعودي، تعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي على توفير جميع الإمكانيات البشرية والإسعافية لخدمة المعتمرين والزوار لبيت الله الحرام، كما وفرت الهيئة في أماكن متفرقة داخل المسجد الحرام أكثر من 15 جهاز إزالة الرجفان البطيني AED (جهاز الصدمات القلبية)، وهو جهاز محمول يمكن استخدامه لعلاج حالات توقف القلب والتنفس.

إنقاذ معتمرة مصرية توقف قلب معتمرة مصرية المسجد الحرام
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