إعلام لبناني: توقيف حفيدة رفعت الأسد في مطار بيروت

وكالات

قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، إن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت حفيدة رفعت الأسد ووالدتها في مطار بيروت، إثر الاشتباه في صحة جوازات السفر التي كانتا تحملانها.

وأفادت وسائل الإعلامية اللبنانية، بأنه تم توقيفهما خلال عملية فحص الوثائق التي كانت بحوزتهما، إذ فتحت الأجهزة الأمنية تحقيق معهما، بعدما أُثيرت شكوك بشأن صحة الجوازات.

ورفعت الأسد، البالغ من العمر 87 عامًا، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس سوريا الأسبق، هو عم الرئيس السابق بشار الأسد، ويُذكر أن رفعت مطلوب دوليًا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب تعود إلى فترة كان فيها قائدًا بالجيش السوري في عام 1982.

وبعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بشقيقه الرئيس الأسبق حافظ الأسد من الحكم، وعاش رفعت الأسد في الخارج منذ منتصف الثمانينيات، إذ قضى معظم الوقت في فرنسا.

ولا يُعرف اليوم المكان الذي يعيش فيه رفعت الأسد حاليًا.