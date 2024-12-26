4 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة صحفيين بمخيم النصيرات

وكالات

استشهد 4 فلسطينيين، بينما أصيب أخرون في الساعات الأولى من اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة صحفيين أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات، وفقا لما ذكرته الغد.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار فجر الأربعاء، باتجاه بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وواصل الاحتلال قصف مشروع بيت لاهيا وقصف المنازل في بيت حانون، إذ أن عدد الشهداء في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر الثلاثاء قد ارتفع إلى 18 شهيدا.

واستشهدت فلسطينية وأصيب عدة مواطنين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصف الاحتلال عدة عمارات بمنطقة ساحة الشوا في مدينة غزة من بينها عمارة تسمى عمارة الصحافة حيث تم استهداف الطابق العلوي بها ما أدى لوقوع إصابات أيضا.

من جهته قال جيش الاحتلال، إن سلاح الجو شن غارة استهدفت عنصرا في حماس كان ينشط في المنطقة الإنسانية في خان يونس جنوبي القطاع.