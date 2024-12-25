الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير الفاتيكان بعد تصريحات البابا بشأن غزة

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت سفير الفاتيكان بعد تصريحات البابا المنددة بقصف أطفال غزة.

وفي رسالته التقليدية بمناسبة يوم عيد الميلاد (الكريسماس)، اليوم الأربعاء، حث بابا الفاتيكان، فرنسيس "جميع الشعوب في كل الأمم" على التحلي بالشجاعة خلال هذا العام المقدس "لإسكات صوت الأسلحة والتغلب على الانقسامات" التي يمر بها العالم، من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا، ومن أفريقيا إلى آسيا.

وتُعد رسالة البابا "أوربي إت أوربي" - "إلى المدينة والعالم" — بمثابة ملخص للمشاكل التي يواجهها العالم هذا العام، وبما أن عيد الميلاد تزامن مع بداية احتفالات العام المقدس 2025 الذي كرسه البابا للأمل، فقد دعا فرنسيس إلى مصالحة شاملة، "حتى (مع) أعدائنا".

وقال البابا من شرفة كاتدرائية القديس بطرس، أمام حشود من المصلين: "أدعو كل فرد، وكل شعوب العالم.. لكي يصيروا حجاج للأمل، ولإسكات صوت الأسلحة والتغلب على الانقسامات".

وابتهل البابا بالباب المقدس في كاتدرائية القديس بطرس، الذي فتحه ومر به عشية عيد الميلاد لإطلاق اليوبيل المقدس لعام 2025، كممثل لرحمة الله، التي "تحل كل عقدة، وتهدم كل جدار من جدران الانقسام، وتبدد الكراهية وروح الانتقام".

ودعا إلى إسكات صوت الأسلحة في أوكرانيا التي مزقتها الحرب وفي الشرق الأوسط، وخص بالذكر المجتمعات المسيحية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، "ولا سيما في غزة، حيث الوضع الإنساني خطير للغاية"، بالاضافة إلى لبنان وسوريا "في مثل هذا الوقت الحساس للغاية".

وجدد البابا دعواته للإفراج عن الأسرى الذين أسرتهم حماس من إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وأشار البابا إلى تفشي مرض الحصبة المميت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومعاناة مواطني الروهينجا في ميانمار، الذين أجبروا على الفرار من ديارهم جراء "استمرار المواجهات المسلحة".