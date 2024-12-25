أثناء تفقده محور فلاديلفيا.. كآتس: السيطرة الأمنية في غزة ستظل بيد إسرائيل (صور)

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وكالات



قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كآتس، خلال تفقده لمحور فيلادلفيا، اليوم الأربعاء، إن السيطرة الأمنية في قطاع غزة ستبقى بيد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وزعم وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أنه لن يكون هناك وجود لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الحكم ولا حتى وجود عسكري لها، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستضمن وجود منطقة عازلة ومواقع سيطرة في قطاع غزة، وهذا سيمكنه من إعادة الأسرى.

وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع إسرائيل من خلال الوسطاء.



وقالت حركة حماس، في بيان، إن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، مؤكدة أن الحركة أبدت المسؤولية والمرونة خلال المفاوضات.

وصرحت حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي، وضع قضايا وشروطًا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحًا.

وتحدثت عدد من التقارير الإسرائيلية عن اقتراب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تحدثت تل أبيب في وقت سابق، أن حماس أبدت مرونة خلال المفاوضات مما يسهل التوصل لاتفاق.