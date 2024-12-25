بسبب حريق.. انهيار مبنى في طرابلس شمال لبنان ورفع الأنقاض لإنقاذ المفقودين

وكالات

انهار مبنى بمدينة طرابلس شمال لبنان، إثر حريق هائل شب فيه، إذ أسفر عن فقدان عنصرين من الدفاع المدني وفوج الإطفاء تحت الأنقاض، وفقا لما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان.

واندلع حريق هائل في مبنى الزيلع في شارع المنتزه قرب محطة الشلبي في منطقة الميناء - طرابلس، وفقا لروسيا اليوم.

وعلى الفور عملت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني وفوج إطفاء اتحاد بلديات الفيحاء على إخلاء المبنى والمباشرة بإطفاء الحريق، في حين أن المبنى تداعى سريعا وانهار أثناء ذلك، بينما تواجد داخله عنصران تابعان للدفاع المدني وفوج الإطفاء.

وإثر ذلك، تابع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عملية الإنقاذ، حيث أجرى اتصالات فورية بكل من محافظ الشمال رمزي نهرا ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، والقائم بأعمال بلدية الميناء إيمان الرافعي وقائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران لتكثيف عملية الإنقاذ بالسرعة اللازمة.

وأعطى الوزير مولوي تعليماته الى المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح بالتوجه فورا إلى موقع المبنى المنهار والإشراف المباشر على عملية رفع الإنقاض وإنقاذ العنصرين المفقودين.