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مسلحون يحرقون شجرة عيد الميلاد بسوريا "فيديو وصور"

08:01 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

مسلحون يحرقون شجرة عيد الميلاد بسوريا

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وكالات

أقدم مسلحون ملثمون على إحراق شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية بريف حماة، التي يقطنها مسيحيون، ومنعوا السكان من الاقتراب تحت تهديد السلاح.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد مغادرة المسلحين.

وفي أعقاب الحادثة، خرج العشرات من أهالي السقيلبية في مظاهرات احتجاجًا على الفوضى الأمنية والقيود المفروضة على الطقوس الدينية، كما اعتصم مجموعة من الشبان أمام مقر قيادة المنطقة تعبيرًا عن استنكارهم لحرق الشجرة.

وقد أدان المرصد السوري لحقوق الإنسان الحوادث الأخيرة التي استهدفت الأماكن الدينية في عدة مناطق، بما في ذلك الهجوم على مزارات للطائفة العلوية في قرية الربيعة بريف حماة، وكذلك الهجوم على مطرانية حماة للروم الأرثوذكس، مما يثير القلق بشأن سلامة المواقع الدينية والمواطنين.

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