مصر تؤكد على دعم سوريا واحترام وسلامة ووحدة أراضيها

وكالات

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم 23 ديسمبر، حيث تم مناقشة آخر التطورات على الساحة السورية في ضوء الأحداث السياسية والميدانية الأخيرة.

وأكد عبد العاطي خلال الاتصال على أهمية دعم سوريا في هذه المرحلة الحاسمة، مشددًا على ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها، ودعم جهودها لتفعيل مؤسساتها الوطنية واستعادة الاستقرار عبر عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري.

كما تطرق الوزيران إلى مستجدات الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المستمرة مع الأطراف المعنية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.