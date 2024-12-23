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أبو عبيدة: الاحتلال الإسرائيلي يخفي خسائره الحقيقية

07:11 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

أبو عبيدة

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وكالات

أكد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أن بطولات المجاهدين وأدائهم الميداني في شمال قطاع غزة يقدم نموذجًا ملهمًا لكل أحرار العالم، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية للحفاظ على صورة جيشه.

وأشار الناطق إلى أن عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف المدنيين الأبرياء في شمال القطاع تهدف للتغطية على فضائح الجيش الإسرائيلي في الميدان.

وأوضح الناطق العسكري أن مصير بعض أسرى الاحتلال مرتبط بتقدم قواته مئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان.

أبو عبيدة الاحتلال الإسرائيلي كتائب القسام غزة
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