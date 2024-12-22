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"لم ينجُ منها أحد".. لحظة سقوط طائرة ركاب برازيلية فوق مبنى (صور وفيديو)

08:01 م الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سقوط طائرة ركاب برازيلية
  • عرض 10 صورة
    سقوط طائرة ركاب برازيلية
  • عرض 10 صورة
    سقوط طائرة ركاب برازيلية
  • عرض 10 صورة
    سقوط طائرة ركاب برازيلية
  • عرض 10 صورة
    سقوط طائرة ركاب برازيلية
  • عرض 10 صورة
    سقوط طائرة ركاب برازيلية
  • عرض 10 صورة
    سقوط طائرة ركاب برازيلية
  • عرض 10 صورة
    سقوط طائرة ركاب برازيلية
  • عرض 10 صورة
    سقوط طائرة ركاب برازيلية
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كتب- محمود عبدالرحمن:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة سقوط طائرة صغيرة تقل 10 أشخاص في مدينة جرامادو بجنوب البرازيل، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأظهرت اللقطات الطائرة وهي تسقط فوق متاجر بالمدينة السياحية، وأفادت التقارير الأولية الصادرة عن مسؤولي الدفاع المدني بعدم وجود ناجين بين ركاب الطائرة.

وفي تصريح عبر منصة "إكس"، أكد حاكم ولاية ريو جراندي دو سول، إدواردو ليتي: "للأسف، تشير التقارير الأولية إلى أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم".

وأعلنت إدارة الأمن العام في الولاية أن الحادث أسفر عن نقل 15 شخصًا إلى المستشفى، معظمهم يعانون من آثار استنشاق الدخان الناتج عن الحريق الذي اندلع إثر التحطم.

وأوضحت السلطات أن الطائرة اصطدمت بمدخنة أحد الأبنية، ثم بالطابق الثاني لمنزل، قبل أن تتحطم فوق متجر أثاث، حيث تناثر الحطام ليصل إلى نزل قريب، ما زاد من حجم الأضرار.

سقوط طائرة ركاب برازيلية
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