"لم ينجُ منها أحد".. لحظة سقوط طائرة ركاب برازيلية فوق مبنى (صور وفيديو)

كتب- محمود عبدالرحمن:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة سقوط طائرة صغيرة تقل 10 أشخاص في مدينة جرامادو بجنوب البرازيل، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأظهرت اللقطات الطائرة وهي تسقط فوق متاجر بالمدينة السياحية، وأفادت التقارير الأولية الصادرة عن مسؤولي الدفاع المدني بعدم وجود ناجين بين ركاب الطائرة.

Rio Grande do Sul - Imagens feitas por drone do acidente em Gramado, hoje



Via @rljunior007 pic.twitter.com/swcao4N6h6 — Maria P (@damadanoite14) December 22, 2024

وفي تصريح عبر منصة "إكس"، أكد حاكم ولاية ريو جراندي دو سول، إدواردو ليتي: "للأسف، تشير التقارير الأولية إلى أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم".

💥✈️ Esta seria a aeronave que caiu em Gramado. pic.twitter.com/CAB2JCM50W — Diego mello (@hdiegorj) December 22, 2024

وأعلنت إدارة الأمن العام في الولاية أن الحادث أسفر عن نقل 15 شخصًا إلى المستشفى، معظمهم يعانون من آثار استنشاق الدخان الناتج عن الحريق الذي اندلع إثر التحطم.

Avião cai em pousada na cidade de Gramado #gramado pic.twitter.com/T3Dg3r1ZJ8 — Douglas Simplicio (@simplicio_doug) December 22, 2024

وأوضحت السلطات أن الطائرة اصطدمت بمدخنة أحد الأبنية، ثم بالطابق الثاني لمنزل، قبل أن تتحطم فوق متجر أثاث، حيث تناثر الحطام ليصل إلى نزل قريب، ما زاد من حجم الأضرار.