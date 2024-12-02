لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

التليفزيون اللبناني: مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة حوش السيد بـ3 صواريخ

11:34 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

طائرة مسيرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت- (أ ش أ)
أفاد التليفزيون اللبناني بأن مسيرة إسرائيلية، أغارت على بلدة حوش السيد بشمال قضاء الهرمل في لبنان.
وذكر التليفزيون اللبناني أن المسيرة الإسرائيلية استهدفت البلدة بـ 3 صواريخ.
وفي السياق ذاته أعلن الجيش اللبناني، إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة، جراء استهداف طائرة مسيرة للقوات الاسرائيلية جرافة للجيش اللبناني أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبّارة العسكري في منطقة حوش السيد علي- الهرمل.
كما أفاد الجيش في تصريح اليوم الاثنين، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ، بالعثور على جثمان أحد ضباط الجيش في منطقة الناقورة - الجنوب داخل سيارته بعد استشهاده نتيجة استهدافه من العدو الإسرائيلي، وكان قد فُقِد الاتصال به اعتبارًا من تاريخ 26 /11 /2024.
وفي سياق آخر أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة باتجاه المنازل في بلدة الناقورة

هذا المحتوى من

Asha
مسيرة إسرائيلية لبنان جنوب لبنان بلدة حوش السيد الجيش اللبناني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصين تدين "بشدة" مطالبة ليتوانيا لدبلوماسيين صينيين بمغادرة أراضيها

إعلان

إعلان