التليفزيون اللبناني: مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة حوش السيد بـ3 صواريخ

بيروت- (أ ش أ)

أفاد التليفزيون اللبناني بأن مسيرة إسرائيلية، أغارت على بلدة حوش السيد بشمال قضاء الهرمل في لبنان.

وذكر التليفزيون اللبناني أن المسيرة الإسرائيلية استهدفت البلدة بـ 3 صواريخ.

وفي السياق ذاته أعلن الجيش اللبناني، إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة، جراء استهداف طائرة مسيرة للقوات الاسرائيلية جرافة للجيش اللبناني أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبّارة العسكري في منطقة حوش السيد علي- الهرمل.

كما أفاد الجيش في تصريح اليوم الاثنين، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ، بالعثور على جثمان أحد ضباط الجيش في منطقة الناقورة - الجنوب داخل سيارته بعد استشهاده نتيجة استهدافه من العدو الإسرائيلي، وكان قد فُقِد الاتصال به اعتبارًا من تاريخ 26 /11 /2024.

وفي سياق آخر أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة باتجاه المنازل في بلدة الناقورة