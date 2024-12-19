وفاة فؤاد الشوبكي الملقب بـ"شيخ الأسرى الفلسطينيين"

وكالات

توفي الأسير المحرر، اللواء فؤاد الشوبكي، يوم الخميس، بعد معاناة مع المرض الذي أصابه خلال أسره في السجون الإسرائيلية.

والشوبكي الملقب بـ "شيخ الأسرى" أحد الشخصيات الوطنية الفلسطينية البارزة التي كانت مقربة من الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الشوبكي منذ نحو عام، بعد اعتقال دام 17 عامًا، عقب اعتقاله من سجن أريحا المركزي التابع للسلطة الفلسطينية عام 2006.

وكانت تتهم إسرائيل، الشوبكي بأنه المسؤول عن أكبر عملية تهريب أسلحة من إيران عبر سفينة "كارين إيه" عام 2002 والتي تم اعتراضها من قبل قوة بحرية إسرائيلية في البحر الأحمر آنذاك.