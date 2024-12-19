لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وفاة فؤاد الشوبكي الملقب بـ"شيخ الأسرى الفلسطينيين"

05:33 م الخميس 19 ديسمبر 2024

الأسير فؤاد الشوبكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

توفي الأسير المحرر، اللواء فؤاد الشوبكي، يوم الخميس، بعد معاناة مع المرض الذي أصابه خلال أسره في السجون الإسرائيلية.

والشوبكي الملقب بـ "شيخ الأسرى" أحد الشخصيات الوطنية الفلسطينية البارزة التي كانت مقربة من الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الشوبكي منذ نحو عام، بعد اعتقال دام 17 عامًا، عقب اعتقاله من سجن أريحا المركزي التابع للسلطة الفلسطينية عام 2006.

وكانت تتهم إسرائيل، الشوبكي بأنه المسؤول عن أكبر عملية تهريب أسلحة من إيران عبر سفينة "كارين إيه" عام 2002 والتي تم اعتراضها من قبل قوة بحرية إسرائيلية في البحر الأحمر آنذاك.

فؤاد الشوبكي وفاة فؤاد الشوبكي شيخ الأسرى الفلسطينيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ينام في خيمة".. السياحة تكشف حقيقية استئجار مستر بيست الأهرامات
في 10 بنوك.. ارتفاع سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الخميس
الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" في غزة