قمة الـ8.. رئيس وزراء باكستان يشكر السيسي على تخصيص جلسة لبحث التطورات بغزة ولبنان

القاهرة- (مصراوي):

وجه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تخصيص جلسة لبحث التطورات في غزة ولبنان.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، أمام القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، اليوم الخميس، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، أمام، اليوم الخميس، "دون وقف إطلاق النار لن يتحقق السلام والرخاء بالمنطقة"، موضحًا أن التوغل الإسرائيلي في لبنان زاد حدة المخاطر بالمنطقة.

وأشار إلى أن بلاده تركز على الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أنه "يجب أن نركز خلال قمة الثماني النامية على الشباب والمشروعات الصغيرة".

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستقلل البطالة وستدعم الاقتصاد الشامل.