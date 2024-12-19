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هجوم صاروخي روسي على مدينة كريفي ريه الأوكرانية

10:43 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

هجوم صاروخي روسي

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كييف- (د ب أ)

قالت السلطات المحلية اليوم الخميس إن هجوما صاروخيا روسيا في مدينة كريفي ريه الأوكرانية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المدينة الكبيرة، وألحق أضرارا بالمباني الشاهقة ومستشفى.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية المحلية، أوليكساندر فيلكول، على تطبيق تيليجرام: "الحمد لله، الجميع على قيد الحياة، الأضرار لحقت بالمباني الشاهقة، مع انقطاع التيار الكهربائي حول المنطقة التي تعرضت للقصف في وقت متأخر من يوم الأربعاء". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتقع كريفي ريه على بعد حوالي 420 كيلومترا جنوب شرق العاصمة كييف.

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