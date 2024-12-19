حريق ضخم يلتهم استاد حلب الدولي أكبر ملاعب سوريا (فيديو وصور)

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وكالات

أعلنت قوات الدفاع المدني في سوريا، السيطرة على حريق ضخم نشب في ملعب حلب الدولي الواقع في حي الحمدانية بمحافظة حلب السورية.

إخماد فرقنا لحريق اندلع في قاعة استقبال استاد مدينة حلب الدولي في حي الحمدانية، مساء اليوم الأربعاء 18 كانون الأول. #الخوذ_البيضاء #سوريا #حلب pic.twitter.com/QtvrcX6oww — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 18, 2024

ولم يتم تحديد أسباب الحريق حتى الآن، لكن مصادر مطلعة أفادت بأن الحريق مفتعل وأن مجهولين قاموا بإشعال النار في الملعب.

أخمدت فرقنا حريقاً ضخماً اندلع في استاد حلب الدولي بحي الحمدانية في مدينة #حلب، مساء اليوم الأربعاء 18 كانون الأول، وتعمل على تبريد المكان بالكامل. #الخوذ_البيضاء #سوريا #حلب pic.twitter.com/GHB3mVv0oA — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 18, 2024

وأخذ بناء ملعب حلب الدولي نحو 25 عامًا وأقيمت عليه بعض المباريات لسنوات ويعتبر أكبر ملعب لكرة القدم في سوريا وأحد أكبر الملاعب في الوطن العربي.