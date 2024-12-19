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حريق ضخم يلتهم استاد حلب الدولي أكبر ملاعب سوريا (فيديو وصور)

12:08 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حريق ضخم يلتهم استاد حلب الدولي أكبر ملاعب سوريا
  • عرض 8 صورة
    حريق ضخم يلتهم استاد حلب الدولي أكبر ملاعب سوريا
  • عرض 8 صورة
    حريق ضخم يلتهم استاد حلب الدولي أكبر ملاعب سوريا
  • عرض 8 صورة
    حريق ضخم يلتهم استاد حلب الدولي أكبر ملاعب سوريا
  • عرض 8 صورة
    حريق ضخم يلتهم استاد حلب الدولي أكبر ملاعب سوريا
  • عرض 8 صورة
    حريق ضخم يلتهم استاد حلب الدولي أكبر ملاعب سوريا
  • عرض 8 صورة
    حريق ضخم يلتهم استاد حلب الدولي أكبر ملاعب سوريا
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وكالات

أعلنت قوات الدفاع المدني في سوريا، السيطرة على حريق ضخم نشب في ملعب حلب الدولي الواقع في حي الحمدانية بمحافظة حلب السورية.

ولم يتم تحديد أسباب الحريق حتى الآن، لكن مصادر مطلعة أفادت بأن الحريق مفتعل وأن مجهولين قاموا بإشعال النار في الملعب.

وأخذ بناء ملعب حلب الدولي نحو 25 عامًا وأقيمت عليه بعض المباريات لسنوات ويعتبر أكبر ملعب لكرة القدم في سوريا وأحد أكبر الملاعب في الوطن العربي.

سوريا ملعب حلب الدولي حي الحمدانية حريق يلتهم استاد حلب الدولي
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