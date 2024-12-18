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إيران: نحذر من انتقال حالة انعدام الأمن من سوريا إلى العراق

03:24 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

إيران

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وكالات

حذر رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، اليوم الأربعاء، من انتقال حالة انعدام الأمن من سوريا إلى العراق، على حد تعبيره.


ولفت خرازي إلى خطر تقسيم سوريا بسبب المصالح الأجنبية المتعددة، مضيفًا أن الكيان الصهيوني يستغل الفراغ في سوريا لانتهاك سيادتها ولتدمير بناها التحتية.


وتابع رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، أن تدمير سوريا كدولة داعمة للمقاومة أجندة أمريكية وصهيونية، على حد وصفه.

إيران سوريا العراق
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