التعاون الإسلامي تُرحب بقرار الجمعية العامة حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

الرياض - (د ب أ)



قالت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار يؤكد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يدلل على "إجماع دولي برفض الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي في الأرض الفلسطينية".

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي ، في بيان اليوم ،" بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، مجددة " دعوتها جميع الدول ، التي لم تعترف بدولة فلسطين ، إلى القيام بذلك ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".

وطالبت المنظمة بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، مشروع قرار يؤكد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، إذ صوّت لصالح القرار 172 دولة، بينما رفضته سبع دول وامتنعت ثماني دول عن التصويت.