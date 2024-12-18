القبض على رئيس استخبارات الدفاع في كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ)

ألقى مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، اليوم الأربعاء، القبض على رئيس استخبارات الدفاع، مون سانج هو، في إطار تحقيقه في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وأضاف المكتب أنه قام باعتقاله بالتعاون مع فريق الشرطة الخاص، الذي يحقق في واقعة الأحكام العرفية، ظهر اليوم الأربعاء، بعد الحصول على مذكرة اعتقال بحق مون في اليوم السابق، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ويشتبه أن مون سانج هو أرسل قوات تحت قيادته إلى مكتب اللجنة الوطنية للانتخابات، في جواتشيون بإقليم جيونجي، في الثالث من ديسمبر ، بعد إعلان يون سوك يول الأحكام العرفية.

وتخلف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن المثول أمام سلطات إنفاذ القانون اليوم الأربعاء لاستجوابه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن فريق تحقيق مشتركا، يتألف من الشرطة ومكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع، طلب حضور يون للاستجواب.