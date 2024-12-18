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نتنياهو: باقون في "جبل الشيخ" السوري

10:31 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات


أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستبقى في "جبل الشيخ" السوري المحتل، لحين التوصل لترتيب مختلف.


وقال في بيان صدر عن مكتبه، "نجري هذا التقييم من أجل اتخاذ قرار بشأن نشر جيش الدفاع الإسرائيلي في هذا الموقع المهم، لحين التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن تل أبيب".


وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة قدمها نتنياهو لتعزيز الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة.


واحتلت القوات الإسرائيلية جبل الشيخ عندما دخلت المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا وهضبة الجولان.


وفي حرب 5 يونيو 1967، احتلت إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، بما في ذلك أجزاء من سفوح جبل الشيخ، وهو ما لا تعترف به منظمة الأمم المتحدة.

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل
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