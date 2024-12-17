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نتنياهو يعقد اجتماعًا لبحث تطورات جبل الشيخ شمال غرب سوريا

07:36 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا مع عدد من المسؤولين لمناقشة التطورات في منطقة جبل الشيخ شمال غرب سوريا، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في استغلال الأوضاع الأمنية المتدهورة بسوريا منذ اندلاع الأزمة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي مئات الضربات الجوية التي استهدفت الأصول العسكرية السورية، حيث دمر الأسطول البحري وأزال نحو 90% من منظومة الصواريخ الأرضية، فضلًا عن ضرب قرابة 500 هدف.

ويهدف التحرك الإسرائيلي مؤخرًا هو السعي للسيطرة على جبل الشيخ، أعلى قمة في سوريا، لما يمثله من أهمية استراتيجية.

بنيامين نتنياهو تطورات جبل الشيخ جبل الشيخ شمال غرب سوريا جيش الاحتلال الإسرائيلي
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