أول مرة منذ 2012.. رفع العلم الفرنسي في سفارة باريس بدمشق

(وكالات)



قال المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا جيوم، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستعد للوقوف إلى جانب السوريين في المرحلة الانتقالية، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد الفصائل السورية المسلحة.

ورفع العلم الفرنسي في سفارة فرنسا في العاصمة السورية دمشق، لأول مرة منذ عام 2012.

وأكد جيوم، أمام الصحفييين، أن فرنسا تستعد لأن تكون إلى جانب السوريين على المدى الطويل، بما في ذلك الفترة الانتقالية الحالية، التي أعرب عن آماله في أن تكون سلمية.



وأضاف، جيوم، أن زيارته إلى سوريا على رأس وفد دبلوماسي فرنسي تهدف أيضا إلى "إجراء اتصالات مع السلطات الفعلية في دمشق".

ولم تفتح السفارة الفرنسية في دمشق، المغلقة منذ مارس 2012، أبوابها حتى الآن، لكن وكالة "فرانس برس" قال إن أفراد أمن فرنسيين دخلوا المبنى من المطبخ وكسروا قفل الباب الرئيسي.

وكان الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي قد أعلن حينها، إغلاق السفارة احتجاجا على "فضيحة" حملة القمع الدموية التي شنها الأسد على المتظاهرين المناهضين للحكومة، وهو ما تم بعده إغلاق السفارة، وحرق الأرشيف وإزالته، وتدمير أجهزة الكمبيوتر.